В Кирове на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку

В результате аварии девушка получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник вечером, 2 марта, напротив дома №53/2 на улице Луганской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительным данным, водитель Renault LOGAN сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия 17-летняя девушка-пешеход получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.