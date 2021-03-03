Дело «Электронного проездного»: 12 марта начнется суд над Олегом Чичибабиным

Первомайский районный суд вновь рассмотрит дело о хищении денег «Электронного проездного». Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 12 марта, начнется суд над еще одним фигурантом дела «Электронного проездного» Олегом Чичибабиным, сообщается на сайте Первомайского районного суда.

Экс-начальника отдела транспорта администрации города обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ - «Присвоение или растрата». Защищать его по-прежнему будет адвокат Елена Фарафонова. Ранее «Комсомолка» сообщала, что 9 марта также начнется рассмотрение нового уголовного дела в отношении экс-директора «ЦДС» Александра Рыболовлева. По делам еще двух фигурантов даты не назначены.

Напомним, что обвиняемые по уловному делу об «Электронном проездном» были признаны виновными и приговорены судом к реальным срокам, но в феврале 2020 года освобождены из под стражи. Уголовное дело вернулось в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.