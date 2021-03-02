Коммунальные службы Кирова всю ночь очищали улицы после снегопада

В Кирове очищают улицы после снегопада. Фото: admkirov.ru

В Кирове с вечера 1 марта начался сильный снегопад. Подрядные организации сразу приступили к работе. Было задействовано 118 единиц спецтехники: 81 – на проезжие части и 37 – на пешеходные зоны. Об этом сообщили в администрации города.

В приоритетном порядке очищали главные улицы города, тротуары, где больше всего пешеходов, маршруты следования общественного транспорта и остановки. Параллельно с этим, для предупреждения образования наледи, дороги посыпали противогололедными средствами.

Отметим, что работы по уборке снега продолжаются по улицам Казанской, Спасской, Орловской, Красноармейской, Урицкого, Горбачева, в деревнях Никуленки, Шустовы, Кудино, в Порошино. На улицах областного центра работает 125 единиц техники.