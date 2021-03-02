В Кирове в доме на Ключевой температура не поднимается выше 11 градусов

К активистам обратились жители двухэтажного деревянного дома. Фото: onf.ru

В Кирове жители аварийного дома №16 по улице Ключевой несколько лет замерзают в своих квартирах, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Проблемы с отоплением начались в 2006 году после случившегося в доме пожара. Огонь уничтожил часть крыши и обшивку здания, а также выгорел утеплитель. После пожара УК отремонтировала дом - привели в порядок стены, уложили новую кровлю, но об утеплении здания забыли. Именно с этого времени в квартирах жильцов стало холодно. Особенно это чувствуется на первом этаже, где зимой температура не поднимается выше 11 градусов.

За помощью жильцы обращались в УК, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, часть людей, живущих в муниципальных квартирах, жаловались в администрацию города.

- В 2017 году от чиновников пришел ответ, что необходимо утеплять здание. Но денег на это не нашлось, - сообщили в ОНФ. - А уже в 2019 году пришел новый ответ от главы города. В нем сказано, что проблема связана с температурой теплоносителя, который поставляет ресурсоснабжающая компания.

Сейчас общественники направили обращение в областную прокуратуру, а также начали сбор документов для подготовки искового заявления. Кроме того, они планируют добиться переселения из аварийного дома, а также перерасчета платы за отопление.