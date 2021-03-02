В Кирове разыскивают мужчину, укравшего деньги с чужой банковской карты

Если вам что-либо известно об этом человеке. сообщите об этом в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег. Злоумышенник нашел чужую банковскую карту, но как порядочный человек поступать не стал и оставил ее себе.

Известно, что 31 января кировчанин оплатил ею покупки в разных магазинах на сумму 1300 рублей. Мужчина «засветился» на камерах видеонаблюдения в одной из торговых точек. Приметы предполагаемого злоумышленника сообщает областное УМВД.

На вид подозреваемому 40-50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, шапку и брюки такого же цвета, а также темные ботинки.

Информацию о личности кировчанина просят сообщать по номерам: 67-43-19, 67-43-20, 36-16-22 или 02 (102).

Полиция напоминает жителям региона: если вы нашли чужую карту - не пытайтесь оплатить ею свои покупки! За это можно попасть под статью «кража, совершенная с банковского счета». Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до шести лет.