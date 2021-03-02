Кировчанина, объявленного в розыск, нашли в городской сауне

Дебошира задержали и. узнав, что он находится в розыске, передали полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кировской сауне задержали неадекватного посетителя. Вскоре выяснилось, что он находился в розыске. Информацию передает областное управление Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из заведения на Октябрьском проспекте около часа дня. К прибывшим правоохранителям обратился администратор сауны: мол, у нас тут неадекват. Один из клиентов, молодой человек, вел себя агрессивно и нецензурно ругался на все помещение, не реагируя ни на какие замечания. Его, естественно, задержали.

Дебошир оказался 26-летним ранее судимым кировчанином. При стандартной процедуре проверки документов и установлении личности выяснилось, что буйного молодого человека разыскивают по подозрению в краже. На место вызвали сотрудников полиции, которые и забрали неожиданную «находку».