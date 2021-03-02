Ремонт Центра занятости населения обойдется областному бюджету в 13 миллионов рублей

Здание находится по улице Пролетарской, 67. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове планируют отремонтировать здание Центра занятости населения, расположенного по улице Пролетарской, дом 67. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать фундамент, фасад, крышу, систему тепло- и электроснабжения, выполнить отделку внутренних помещений, а также благоустройство прилегающей территории.

Из областного бюджета на ремонт Центра занятости населения, планируют потратить почти 13 миллионов рублей. Заявки на аукцион принимаются до 11 марта, а срок сдачи всех работ - 20 октября 2021 года.

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