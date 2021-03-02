Ремонт Центра занятости населения обойдется областному бюджету в 13 миллионов рублей

Здание находится по улице Пролетарской, 67. Фото: yandex.ru/maps
В Кирове планируют отремонтировать здание Центра занятости населения, расположенного по улице Пролетарской, дом 67. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать фундамент, фасад, крышу, систему тепло- и электроснабжения, выполнить отделку внутренних помещений, а также благоустройство прилегающей территории.
Из областного бюджета на ремонт Центра занятости населения, планируют потратить почти 13 миллионов рублей. Заявки на аукцион принимаются до 11 марта, а срок сдачи всех работ - 20 октября 2021 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635