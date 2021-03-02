На газификацию Кировской области в 2021 году добавят более 240 млн рублей

В Кировской области продолжается газификация районов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области продолжается газификация территории. Для этих целей из областного бюджета в 2021 году выделят дополнительно более 240 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что за счет увеличения расходов регионального бюджета планируется построить газопроводы в деревнях Большой Перелаз (8 км) и Бельтюги (4,7 км), а также в селах Верхобыстрица (9 км) и Березник (9 км) Куменского района. В результате планируемых работ более 300 частных домов и квартир обеспечат природным газом.

Кроме того, в текущем году начнется разработка проектной документации на строительство газопроводов в Куменском, Кирово-Чепецком, Омутнинском и Белохолуницком районах, а также в деревне Жабриевская Сунского района.

Напомним, что в Кировской области утверждена программа развития газификации региона на 2021-2025 годы. В планах построить 592 км межпоселковых и 844 км распределительных газопроводов.