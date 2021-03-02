В Кировской области пассажир такси напал на водителя

Подозреваемый ножом ударил водителя такси в шею. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство таксиста, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В пятницу, 26 февраля, изрядно выпивший житель Кировской области решил вызвать такси, чтобы добраться до областного центра. По пути следования между пассажиром и водителям произошел конфликт. В хмельном порыве кировчанин достал нож и ударил 32-летнего таксиста в шею, но водитель оказался не из робкого десятка. Он остановил автомобиль в районе деревни Прошино и оказал отпор подозреваемому, а после вызвал сотрудников полиции и медиков.

- Подозреваемый был задержан, водителя такси госпитализировали и своевременно оказали медицинскую помощь, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время в отношении 32-летнего задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе допроса он признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.