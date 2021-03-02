В Кировской области заблокируют интернет-страницы, на которых можно купить права

В Кировской области заблокируют незаконную продажу прав через интернет. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Орловском районе Кировской области через интернет незаконно проводилась продажа и изготовление поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели мониторинг сети интернет. В результате им удалось выявить несколько страниц социальных сетей, где предлагали подобные услуги. Все это находилось в открытом доступе.

Напомним, что за незаконное приобретение, сбыт или подделку официального документа, предусмотрена уголовная ответственность. Прокурор Орловского района направил в суд исковое заявление для признания размещенной в интернете информации незаконной. Сейчас оно находится на рассмотрении.