В Кирове сотрудника строительной компании поймали на получении коммерческого подкупа

В общей сложности кировчанин обогатился более чем на полмиллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове задержали управляющего одной из производственно-строительных компаний. Мужчину подозревают в коммерческом подкупе, причем случай был не единичный. Информацию передает областной Следком.

Первый эпизод произошел в декабре 2020 года. Подозреваемый получил от сотрудника другой компании 400 тысяч рублей. За эти деньги организация, которой управлял махинатор, должна была сняться с конкурса на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Таким образом, цена контрактов не повысилась благодаря отказу от участия в аукционе. Аналогичный случай произошел ранее, в марте 2020 года, но подозреваемый получил в разы меньшую сумму - 150 тысяч рублей.

Аферу вскрыли сотрудники полиции. По факту получения коммерческого подкупа в крупном размере завели уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается. Махинатору грозит штраф от одного до трех миллионов рублей либо лишение свободы - от семи до двенадцати лет.