В Кирове с Октябрьского проспекта эвакуировали брошенный КамАЗ

В Кирове эвакуировали КамАЗ «подснежник». Фото: admkirov.ru.

В Кирове в ночь с 1 на 2 марта с Октябрьского проспекта эвакуировали брошенный КамАЗ. Большегруз оставили там еще в конце 2020 года. Подрядная организация Октябрьского района с помощью спецтехники транспортировала его на штрафстоянку. Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что КамАЗ пришлось эвакуировать в два этапа. Сначала с проезжей части убрали прицеп, а только потом сам грузовик. Подобные «подснежники» в Кирове можно часто встретить на улицах Андрея Упита, Дзержинского и проспекте Строителей.

В региональном отделении транспорта напоминают, что припаркованные вдоль дорог автомобили значительно усложняют работу спецтехники при очистке улиц от снега. Кроме того, оставленные в неположенном месте машины приводят к образованию заторов.

Госавтоинспеция Кировской области призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не оставлять транспорт на проезжей части на долгое время.