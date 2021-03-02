«Живут как в турецком хаммаме»: в подвале одного из кировских домов прорвало трубу с кипятком

Жильцы дома живут как в сауне уже больше двух недель. Фото: ОНФ Кировской области

Жители одного из кировских домов вынуждены жить как в сауне из-за халатности своей управляющей компании. В здании прорвало трубу с горячей водой, однако устранять дефекты сотрудники УК не спешат. В результате жильцам приходится обитать в условиях сильного пара и повышенной влажности.

Речь идет о доме №1 в Крайнем переулке. Как сообщает кировское реготделение ОНФ, тянется происходящее уже более двух недель.

- Окна покрылись наледью, в квартирах пахнет сыростью, потемнела кафельная плитка, размокли деревянные стены. Кроме того, пол в комнатах всегда влажный, из-за чего люди в любую минуту могут поскользнуться и получить травму. Заметен пар не только в квартирах, но и в первом подъезде дома, - сообщают активисты.

УК, отвечающая за этот дом, решать проблему не спешит. Вначале был долгий поиск протечки - думали, что лопнула труба в одной из квартир. Потом решили, что виноваты собственники верхних этажей. В итоге нашли источник проблемы в подвале: лопнула биметаллическая труба отопления. Сейчас там хлещет кипяток, но устранять протечку никто не торопится.

По факту бездействия УК в областную прокуратуру направлено обращение.