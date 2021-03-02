Ставки сделаны: организаторы сети подпольных казино в Омутнинске получили реальные сроки

Подпольное казино находилось в нежилом помещении на улице 30-летия Победы в городе Омутнинске. Фото: kirov.sledcom.ru

Шесть жителей Кировской области признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр в Омутнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного Комитета.

В апреле 2019 года шесть жителей Кировской области (три мужчины и три женщины) открыли сеть подпольных казино. Первое заведение располагалось в бывшем придорожном кафе на трассе Киров-Омутнинск-Пермь, а второе - в нежилом помещении на улице 30-летия Победы в Омутнинске. В январе 2020 года сотрудникам правоохранительных органов удалось разоблачить сеть игорного бизнеса, организаторов задержали.

В итоге суд признал участников преступной группы виновными и назначил им наказание, в зависимости от роли каждого: от года условно и до 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, двум мужчинам назначили штрафы в размере 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемые признали частично.