Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки с выздоровлением выписались 255 заболевших

За минувшие сутки врачи выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 марта.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 120 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 255 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 295 (+1).

В госпиталях сейчас находится 2280 жителей области, у 1871 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1696 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 359 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 102 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2956 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1427 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 264 жителя региона.