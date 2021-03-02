В Кирове водитель, сбивший 9-летнюю девочку, скрылся с места ДТП

Авария произошла в 8 часов 30 минут на ул. Курской. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшие сутки в Кирове под колесами автомобилей пострадали два пешехода, в том числе 9-летняя девочка. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 1 марта, напротив дома №145/1 на улице Ленина произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 24-летняя девушка-водитель автомобиля Lada Priora сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Авария произошла в напротив дома №145/1 на улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

- В результате происшествия 36-летняя женщина-пешеход получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в областном центре на улице Курской. Напротив дома №31 водитель автомобиля сбил 9-летнюю девочку, а после скрылся с места аварии. Ребенок получил травмы. К счастью, помощь врачей не понадобилась.