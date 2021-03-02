В Кировской области продавали незарегистрированные семена

В Кирове предприниматель незаконно продавал семена. Фото: http://rshn43.ru.

В Кировской области сотрудники Россельхознадзора провели поверку индивидуального предпринимателя, который занимался продажей семян. Специалисты выявили нарушение правил торговли.

Как сообщили в ведомстве, на официальном сайте магазина были представлены семена овощных культур, не зарегистрированных в госреестре. Их общее количество составило 45 партий.

Продавцу выдали предписание об устранении нарушений по ст. 10.12 КоАП РФ ( нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений) и внесли постановление о привлечении к ответственности.