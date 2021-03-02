9 марта экс-директор «ЦДС» Александр Рыболовлев вновь окажется на скамье подсудимых

Александр Рыболовлев ранее был фигурантом уловного дела об «Электронном проездном». Фото: Валерий РОМАНОВ

В среду, 9 марта, начнется рассмотрение нового уголовного дела в отношении экс-директора «ЦДС» Александра Рыболовлева, сообщается на сайте Первомайского районного суда.

Александр Рыболовлев обвиняется в пособничестве по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата». Ранее фигуранты уловного дела об «Электронном проездном» были признаны виновными и приговорены судом к реальным срокам, но в феврале 2020 года освобождены из под стражи. Уголовное дело вернулось в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте