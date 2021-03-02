Метеопредупреждение на 2 марта: В Кировской области ожидаются сильные снегопады

В Кировской области ожидаются сильные снегопады Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС по Кировской области на 2 марта объявило метеопредупреждение. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ожидается сильный снегопад и метель. Это может привести к образованию на дорогах гололедицы и снежных заносов.

Отметим, что на протяжении длительного времени в регионе стояли сильные морозы. Причиной сильного снегопада стал нависший над нашим регионом циклон, который повлек за собой повышение температуры.

Главное управление МЧС по Кировской области просит жителей региона соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и бдительными.

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