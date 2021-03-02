В Кирове поймали продуктового вора-рецидивиста

Мужчина набрал различных продуктов и попытался с ними скрыться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове задержали 42-летнего вора продуктов. Как выяснилось впоследствии - еще и рецидивиста. Информацию сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

На днях из продуктового магазина на улице Мира поступил сигнал «тревога». Прибывших на место правоохранителей встретила администрация торговой точки и виновник переполоха. Как оказалось, мужчина набрал различных продуктов и попытался скрыться с ними, минуя кассу. Сбежать с награбленным не удалось - его перехватили и задержали.

Росгвардейцы вместе с руководством магазина отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Тут и выяснилось, что кировчанин (или кто-то другой, похожий на него) уже не впервые наведывался в эту торговую точку, причем первый поход закончился успешно. Выяснить этот факт, а заодно разобраться с продуктовым вором, предстоит сотрудникам полиции, которым и передали кировчанина.