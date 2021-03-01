В Кирове за плохое воспитание детей наказаны 17 родителей

За плохое воспитание детей в Кирове наказаны 17 родителей. Фото: Алексей ФОКИН

В Кирове на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сотрудники рассмотрели 25 дел. Среди них пять - в отношении несовершеннолетних и двадцать - в отношении взрослых.

По итогам мероприятия 17 родителей получили административное наказание за безответсвенное отношение к воспитанию детей, их обучению и содержанию. Из них 13 человек наказали штрафами на общую сумму в 8100 рублей.

Помимо этого, комиссия оштрафовала одного несовершеннолетнего на 3000 рублей за кражу и еще на 300 рублей за порчу чужого имущества. Еще один подросток избежал уголовной ответственности за кражу, уже из-за юного возраста.

Комиссия направила все постановления в органы для организации профилактической работы с детьми и их семьями.