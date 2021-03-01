Кировской области на ремонт дорог дополнительно выделят 680 миллионов рублей

Первые работы в текущем сезоне начнут при наступлении благоприятных погодных условий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область дополнительно получит 680 миллионов рублей на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Деньги, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на ремонт дорог Кировской городской агломерации и региональной сети. В результате в текущем году на «БКАД» регион планирует потратить почти 3,5 млрд рублей.

Первые работы в текущем сезоне начнут при наступлении благоприятных погодных условий. По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, по итогам 2021 года доля дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится до 37,2%, а в Кировской городской агломерации - до 72%.

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