Из Санкт-Петербурга и Москвы долететь до Кирова можно менее чем за 3500 рублей

Цена авиабилета из Москвы и Санкт-Петербурга до Кирова будет ниже 3500 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская область стала одним из регионов России с самыми бюджетными авианаправлениями на весну 2021 года. Исследования проводил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Киров вошел в рейтинг, так как билеты на самолет из нашего города до обеих столиц стоят менее 3500 рублей. Так, в Москву можно добраться за 3 тыс. 267 рулей. Стоимость перелета в Санкт-Петербург чуть выше — 3 тыс.486 рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру. К таким выводам они пришли изучив данные по билетам, купленным с 1 по 25 февраля за месяц до предполагаемого вылета.