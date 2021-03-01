Кировчане стали одними из самых добросовестных плательщиков по кредитам

За свои кредиты кировчане преимущественно предпочитают расплачиваться в срок. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Практически все кировчане выплачивают свои займы в нужное время. Наш регион занял 19 место из 85 возможных в списке субъектов РФ по доле просроченных кредитов. Такую инфографику по субъектам РФ составили специалисты «РИА Рейтинг».

По исследованию экспертов, в 2020 году жители нашего региона были должны банкам всего 226 тысяч рублей. К началу 2021 года задолженность выросла на 12,5%, и доля просроченных кредитов в Кировской области составила 3,79%. С таким показателем мы вошли в двадцатку самых добросовестных плательщиков.

Стоит отметить, что в числе обогнавших Кировскую область по этим показателям есть и наши соседи: Удмуртия (13 место, 3,42% просроченных кредитов), Республика Коми (11 место, 3,22%) и Татарстан (14 место, 3,47%). Самыми исполнительными плательщиками займов оказались жители Ненецкого автономного округа (1,66%). Самыми недобросовестными - проживающие в Республике Ингушетия (7,80%).