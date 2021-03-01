В Кирове отремонтируют два детских сада

В Кирове отремонтируют крыши у двух садиков. Фото: admkirov.ru

В Кирове проведут ремонт двух детских садов. В дошкольном учреждении № 183 «Полянка» в мкр. Ганино протекает крыша над лестницей, которая соединяет первый и второй этаж. На проведение восстановительных работ выделят 200 тыс. рублей. Уже определена подрядная организация, которая выполнит ремонт как только позволит погода. Об этом рассказали в администрации города.

Для обеспечения безопасности детей, садик отремонтируют либо в майские праздники либо во время летних каникул. Также будет произведен ремонт кровли детского сада № 209 «Муравушка». Стоимость предстоящих работ определят после обследования крыши. Проект уже утвержден. Администрация города пообещала выделить необходимые средства и обязала заведующих обоих дошкольных учреждений убрать снег и наледь с крыш, чтобы не допустить новых протечек.