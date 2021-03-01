Кировские охотники должны сдать разрешение на добычу пушных зверей, птиц и кабана

28 февраля завершился осенне-зимний сезон охоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области 28 февраля завершился осенне-зимний сезон охоты, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей.

По завершению сезона охотники должны сдать разращение на добычу пушных зверей и птиц в двадцатидневный срок, а на кабана в десятидневный.

- За нарушение данных сроков законодательством предусмотрен штраф от 500 рублей до 4 тысяч, - напомнили в министерстве.

Охота на волков, лисиц и енотовидных собак будет продолжена. Региональное министерство охраны окружающей среды примет специальное решение для регулирования численности данных видов.