Кировские охотники должны сдать разрешение на добычу пушных зверей, птиц и кабана

28 февраля завершился осенне-зимний сезон охоты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировской области 28 февраля завершился осенне-зимний сезон охоты, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей.
По завершению сезона охотники должны сдать разращение на добычу пушных зверей и птиц в двадцатидневный срок, а на кабана в десятидневный.
- За нарушение данных сроков законодательством предусмотрен штраф от 500 рублей до 4 тысяч, - напомнили в министерстве.
Охота на волков, лисиц и енотовидных собак будет продолжена. Региональное министерство охраны окружающей среды примет специальное решение для регулирования численности данных видов.