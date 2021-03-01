Кировские спортсмены выступят на Кубке мира по ледолазанию

В Кирове пройдет Кубок мира по ледолазанию. Фото: www.admkirov

В Кирове с 5 по 7 марта на спорткомплексе «Трамплин» пройдет этап Кубка мира по ледолазанию. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из разных стран. Наш регион представят воспитанники спортшколы № 3. Об этом сообщили в администрации города.

- Спортшколу города Кирова на этапе Кубка мира представят титулованные мастера, - рассказали в СШОР №3. - Никита Глазырин выйдет на старт будучи действующим чемпионом Европы. Владислав Юрлов является неоднократным победителем чемпионата России и обладателем мирового «золота». В компании сильнейших ледолазов свое мастерство покажет и подрастающий чемпион – Павел Шубин.

Отметим, что областной центр Кировской области не впервые принимает подобные соревнования. На протяжении 20 лет наш город является одним из главных мест развития ледолазания. В 2003 году в Кирове прошел первый чемпионат мира по по данному виду спорта. С того времени столица нашего региона ежегодно принимает у себя различные международные соревнования.

Напомним, что в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции, заполненность стадиона зрителями пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посмотреть соревнование можно также на телеканале «43 регион» и на сайте международной федерации альпинизма и скалолазания.