Ослабление коронавирусных ограничений в Кировской области: массажные салоны и солярии снова могут открыться

Кроме того, спа-салоны и парикмахерские смогут оказывать полный спектр услуг. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кировские красавицы могут возликовать: наконец-то можно сходить в солярий и на массаж! В области снят запрет на работу некоторых организаций. Информацию сообщает паблик регионального правительства.

С 5 марта возобновляется деятельность массажных салонов и соляриев. Кроме того, теперь парикмахерские, косметические, спа-салоны и салоны красоты могут оказывать весь спектр услуг. При этом и посетителям, и персоналу, как и прежде, необходимо носить маски и использовать антисептики. Сообщается также, что подобные меры приняли в связи с многочисленными обращениями кировчан и снижением динамики заболеваемости.

Остальные ограничения, введенные в Кировской области, остаются в силе. Так, по-прежнему запрещены досуговые, развлекательные, культурные, рекламные и другие мероприятия, предусматривающие массовое скопление людей в одном месте. Ночные дискотеки также под запретом. Ограничения не распространяются на спортивные мероприятия и соревнования, если они проходят без зрителей либо на свежем воздухе.