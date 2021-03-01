50 миллионов рублей потратят на благоустройство парка «Южный» в Кирово- Чепецке

Первым этапом запланировано обновление детской площадки «Летучий корабль», которое пройдет в 2021 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

В текущем году в Кирово-Чепецке начнутся работы по благоустройству парка «Южный». Стоимость благоустройства парка более 50 миллионов рублей, сообщили министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

За благоустройство парка «Южный» высказались горожане в ходе голосования, которое проходило в 2020 году. Согласно проекту, в парке планируют обновить детскую и спортивную площадку «Летучий корабль», обустроить пешеходные дорожки, а также установить скамейки, урны, перголы ( навес из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца - прим. Ред.) и качели.

- Первым этапом запланировано обновление детской площадки «Летучий корабль», которое пройдет в 2021 году, - сообщили в министерстве. - Завершение реализации всего проекта - 2022 году.