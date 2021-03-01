«Не хватило одного рубля»: в Кирове кондуктор высадила 12-летнюю девочку из-за неоплаты проезда

Девочку, ехавшую в Коминтерн, высадили у Ледового дворца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове кондуктор высадила из автобуса 12-летнюю девочку. У ребенка не хватило на проезд всего одного рубля. Информация об этом появилась в паблике «Злой Кировчанин».

По сообщению возмущенного отца, который и написал пост в группу, его дочь возвращалась с тренировки по акробатике. В 19.30 девочка села на 33 автобус в поселке Садаки, чтобы доехать до Коминтерна. Однако у нее не хватило всего одного рубля на оплату проезда, и у Ледового дворца ребенка высадили.

- Зимой, в холодище и в темное время суток, с разряженным телефоном, что с ребенком могло случиться? Ну что за нелюди пошли. Девочка в темноте, с разряженным телефоном, высажена без всякой жалости, - негодует кировчанин.

Комментаторы под постом обругали не только кондуктора, но и остальных пассажиров автобуса: мол, как так, можно же было и дать ребенку один рубль! Нашлись, как всегда, и ехидничающие: мол, отправляйте на такси в следующий раз.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура Кировской области. Сейчас ведомство проводит проверку этой информации. Параллельно сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям работников АТП - насколько они отвечали законодательству по перевозке пассажиров и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Кирове уже происходил похожий инцидент. В январе кондуктор высадила 16-летнего подростка из автобуса «Киров - Кирово-Чепецк», потому что тот не смог оплатить проезд по карте. В тот раз руководителю автотранспортного предприятия внесли представление.