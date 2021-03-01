Один человек пострадал в ДТП с грузовиком в Белохолуницком районе

От удара легковушку выбросило с трассы. Фото: vk.com/gibdd43

В Белохолуницком районе столкнулись иномарка и грузовик: один человек пострадал. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В пятницу утром , 26 февраля, на 698-ом км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошла автомобильная авария. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Note врезалась во встречный грузовик DAF с прицепом. От удара легковушку выбросило с трассы.

- В результате происшествия женщина-водитель автомобиля Nissan Note получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

С 26 по 28 февраля на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.