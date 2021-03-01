В Верхнекамском районе во время пожара погиб мужчина

Пожар в Верхнекамском районе унес жизнь мужчины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В деревне Южаки Верхнекамского района 26 февраля произошел пожар жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина 1957 года рождения. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Сейчас сотрудники ведомства проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Представители следственного управления СК по Кировской области призывают граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.