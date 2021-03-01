3 марта в Кировской области включат электросирены

В среду будут запущены электросирены и громкоговорители. Фото: pixabay.com

В среду, 3 марта, в Кировской области проведут плановую проверку системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятия позволят проверить систему оповещения, которая информирует граждан о возникновении чрезвычайной ситуации. В среду, 3 марта, будут запущены электросирены, громкоговорители, а также информационные сообщения по радиостанциям и телевизионным каналам.

Во сколько начнутся технические работы - не сообщается, однако власти призывают горожан соблюдать спокойствие.

- На время проверки просим кировчан соблюдать спокойствие и порядок, - подчеркнул начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Игорь Прокошев.