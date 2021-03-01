Статистика по COVID-19 в Кировской области: на амбулаторном лечении находятся более трех тысяч заболевших

За минувшие сутки коронавирусом заразились 124 кировчанина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 марта.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 124 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 88 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 294.

В госпиталях сейчас находится 2332 жителя области, у 1961 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1785 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 361 пациента диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 97 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3018 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1508 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 166 жителей региона.