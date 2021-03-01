В Кировской области осудят иностранцев за продажу наркотиков в особо крупном размере

Мужчин задержали при попытке сбыть часть наркотиков в нашем регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области осудят двух уроженцев Республики Таджикистан. Мужчины продавали наркотики в нескольких регионах страны, в том числе - в нашем. Подробности сообщила областная прокуратура.

Так, один из мужчин в период с августа 2019 по февраль 2020 года, проживая тогда в Москве, решил подзаработать на продаже наркотиков. В Интернете он купил ни много ни мало два с половиной килограмма запрещенных средств, что считается особо крупным размером. После к нему присоединился второй земляк. Вместе мужчины делали «закладки» в Ивановской области и Республике Коми. Поймали их при попытке продать остатки «запрещенки» в нашем регионе.

Поскольку продать наркотики в Кировской области они не успели, торговцам вменили лишь «покушение на сбыт» - зато в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд вместе с обвинительным заключением. Грозит молодым людям как минимум по 15 лет тюрьмы на каждого.