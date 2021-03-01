В марте электрички изменят расписание в Кировской области

6 и 7 марта электрички будут курсировать по графику субботы. Фото: kirov.dzvr.ru

АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» обновляет расписание электропоездов. Изменения связаны с мартовскими праздничными днями.

Пригородное сообщение будет организовано следующим образом: 6 и 7 марта электрички будут курсировать по графику субботы, а 8 марта - по расписанию воскресенья. Во вторник, 9 марта, пригородные поезда будут отправляться по расписанию понедельника.

Более подробную информацию можно получить по телефонам (8332) 60-38-00, 8-912-700-4657, а также на сайте «РЖД».