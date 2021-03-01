В пожаре в Даровском районе погиб один человек

В деревне Хохловщина произошел пожар в доме на улице Садовой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожар в Даровском районе унес жизнь 61-летнего мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В субботу, 27 февраля, в деревне Хохловщина произошел пожар в доме на улице Садовой. Огонь за считанные секунды охватил деревянное здание. При разборе разборе завалов в доме было обнаружено дело 61-летнего мужчины.

- По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.