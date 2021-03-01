Погода в Кировской области с 1 по 5 марта: ожидается резкое потепление

В Кирове в середине недели ожидается резкое потепление. Фото: Алексей Фокин.

В Кировскую область придет резкое потепление. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса gismeteo.ru на ближайшую рабочую неделю.

В понедельник, 1 марта, утро еще будет морозным -24 градуса. К 12 часам дня температура воздуха прогреется до -9 градусов. День обещает быть солнечным. Снегопада не ожидается. Ветер юго-западный 1-2 м/c.

Начиная со вторника, 2 марта, значительно потеплеет. Температура воздуха днем достигнет отметки -1 градус. Ожидается снегопад и усиление ветра до 8 м/c.

В среду, 3 марта, резких изменений в погоде не предвидится. Столбик термометра днем будет держатся на отметке -3 градуса. Ожидается снегопад.

В четверг, 4 марта, cнегопад продолжится. Температура воздуха днем составит -4 градуса. Ночью немного похолодает до -8.

В последний день рабочей недели немного похолодает. Синоптики обещают незначительное похолодание до -6 градусов в дневное время и до -10 ночью.