Как пройдут экзамены у кировских школьников в 2021 году

Сдавать ЕГЭ в 2021 году решили 5218 выпускников школ текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году кировские выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

В 2021 году девятиклассникам предстоит сдать экзамены только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Именно на основании результатов этих экзаменов будут выдавать аттестат. Предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать ГВЭ по двум предметам - русскому языку и математике. Ребята, планирующие поступать в институт, придется сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Для получения аттестата будет достаточно успешно сдать лишь один обязательный предмет – русский язык.

В пресс-службе правительства Кировской области сообщили, что сдавать ЕГЭ в 2021 году решили 5218 выпускников школ текущего года, 241 ученик прошлых лет и 93 обучающихся техникумов и колледжей.

Большинство ребят из Кировской области планируют дополнительно сдавать от двух до четырех предметов. Самыми популярными предметами по выбору у кировских выпускников школ, как и в предыдущие годы, являются обществознание и биология.

Проект расписания предусматривает проведение в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ: основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля).