В 2020 году кировчане потратили 204 млрд рублей на покупки

В среднем каждый житель области потратил на покупки 161 тысячу рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году розничный товарооборот в Кировской области составил 204 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

В общем объеме доли продажи продовольственных и непродовольственных товаров распределились поровну и составили по 102 млрд рублей. По данным Кировстата, в среднем каждый житель области потратил на покупки 161 тысячу рублей.

На сегодняшний день почти 9 тысяч предпринимателей занимаются розничной торговлей в Кировской области. По мнению бизнесменов, ситуация в отрасли оставалась удовлетворительной на протяжении всего года. Наиболее негативно на их деятельности сказалась высокая конкуренция, неплатежеспособность покупателей, а также высокий уровень налоговой нагрузки.

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