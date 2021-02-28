Кировчане смогут ездить в общественном транспорте дешевле с помощью карты «МИР»

Акция будет действовать в течение четырех месяцев до 30 июня 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта жители Кировской области смогут воспользоваться скидкой в размере пяти рублей при оплате проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты системы «Мир», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В министерстве транспорта Кировской области уточнили, что акция будет действовать в течение четырех месяцев – до 30 июня 2021 года. Разницу же перевозчикам компенсирует платежная система. В настоящее время с компанией подписан агентский договор, который позволит пассажирам получать скидку в размере пяти рублей за одну поездку на общественном транспорте.

- В случае если такая акция в регионе будет востребована, то будет рассмотрен вопрос ее продления или другой формы взаимодействия с национальной платежной системой, - сообщили в областном правительстве.

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