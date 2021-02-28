Синоптики прогнозируют наступление оттепели в Кировской области

По предварительному прогнозу синоптиков, оттепель в Кирове продлится как минимум до четверга. Фото: Алексей ФОКИН

В Кировской области наступит оттепель. По предварительному прогнозу синоптиков, в начале недели воздух прогреется до нуля градусов, а пик потепления придется на вторник - плюс 2 градуса.

- Потепление произойдет под влиянием ныряющего циклона, - сообщили в группе «Любительская Метеорология», - Первыми в зону циклона попадут западные и юго-западные районы Кировской области.

Однако синоптики считают, что в начале марта будет еще холодновато, подсыплет снег, но в целом температура повысится и будет достаточно комфортно.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителям необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям. При совершении маневра необходимо убедиться в его безопасности.

Автоэксперты советуют водителям ездить по проторенному пути, чтобы не попасть в яму с лужей или не застрять в снежной каше. Кроме того, следует ехать за впереди движущимся транспортным потоком.