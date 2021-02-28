ХК «Родина» завершил выступление в регулярном чемпионате России

В заключительном матче сине-белые принимали на своем поле «СКА-Нефтяник». Фото: hc-rodina.ru

«Родина», обосновавшись на двенадцатой строчке в турнирной таблице, не смогла пробиться в «плей-офф» чемпионата, а потому матч против хабаровчан стал для команды последним в текущем сезоне.

В заключительном матче сине-белые принимали на своем поле «СКА-Нефтяник». Более опытные хоккеисты из Хабаровска смогли обыграть молодую команду из Кирова со счетом - 6:4.

По итогам регулярного чемпионата России «Родина» заняла 12-е место. Звание лучшего бомбардира сезона в составе кировской команды разделили Евгений Леухин и Егор Шицко. На счету хоккеистов по пятнадцать забитых мячей.

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