В автомобильной аварии в Верхошижемском районе погиб один человек

На полном ходу автомобиль вылетел с трассы и перевернулся на бок. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области погиб водитель перевернувшегося грузовика. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В субботу, 27 февраля, на 72 км автодороги Киров-Советск-Яранск произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля Isuzu не справился с управлением грузовика. На полном ходу автомобиль вылетел с трассы и перевернулся на бок.

- В результате происшествия водитель автомобиля Isuzu погиб, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.