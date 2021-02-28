«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 1 марта

Электроэнергия пропадет точечно в четырех районах города. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Приход долгожданной весны слегка омрачит отключение электричества в областном центре. Но терпеть неудобства, с этим связанные, придется не всем, сообщает АО «Горэлектросеть».

Ремонтные работы планируют провести на электрических подстанциях в четырех районах города. Так, электроэнергия пропадет точечно в Ленинском, Первомайском, Октябрьском и Нововятском районе. Горожане останутся без света на срок от двух до восьми часов. Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены на улицах Громовой и Ульяновской.

График отключения электричества в Кирове на понедельник, 1 марта 2021 года:

График отключения электричества в Кирове на понедельник, 1 марта 2021 года.

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.