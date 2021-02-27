Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Котельничанин украл деньги у матери своего умершего приятеля

За это молодому человеку придется провести в колонии полтора года
Софья Михерская
Комментарии (2)Комментарии (2)
Молодой человек, воспользовавшись «мобильным банком», перевел со счета женщины на свой восемь тысяч рублей.

Молодой человек, воспользовавшись «мобильным банком», перевел со счета женщины на свой восемь тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Котельничском районе осудили 18-летнего местного жителя за кражу. Молодой человек умудрился украсть деньги у матери своего погибшего приятеля. За это ему пришлось расплатиться своей свободой.

Как сообщает областная прокуратура, молодой человек провернул эту аферу в ноябре 2020 года. Под неким предлогом он пришел в гости к знакомой женщине - матери своего умершего друга. Находясь в ее доме, воришка нашел телефон гостеприимной хозяйки и через «мобильный банк» перевел с ее счета на свой восемь тысяч рублей. Ретировавшись вскоре после этого, он потратил деньги по своему усмотрению. А женщина, заметив пропажу, обратилась в полицию.

Молодого человека признали виновным в краже. Суд вынес приговор: полтора года лишения свободы. Отбывать наказание вору предстоит в колонии общего режима.

Криминал