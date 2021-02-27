Котельничанин украл деньги у матери своего умершего приятеля

Молодой человек, воспользовавшись «мобильным банком», перевел со счета женщины на свой восемь тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Котельничском районе осудили 18-летнего местного жителя за кражу. Молодой человек умудрился украсть деньги у матери своего погибшего приятеля. За это ему пришлось расплатиться своей свободой.

Как сообщает областная прокуратура, молодой человек провернул эту аферу в ноябре 2020 года. Под неким предлогом он пришел в гости к знакомой женщине - матери своего умершего друга. Находясь в ее доме, воришка нашел телефон гостеприимной хозяйки и через «мобильный банк» перевел с ее счета на свой восемь тысяч рублей. Ретировавшись вскоре после этого, он потратил деньги по своему усмотрению. А женщина, заметив пропажу, обратилась в полицию.

Молодого человека признали виновным в краже. Суд вынес приговор: полтора года лишения свободы. Отбывать наказание вору предстоит в колонии общего режима.