В феврале от морозов пострадали 67 кировчан

Обморожениям чаще всего подвержены дети и пожилые люди. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Зима оказалась чересчур морозной для кировчан, в том числе последний ее месяц. Только за февраль 67 жителей региона обратились в больницу с жалобами на отморожение конечностей. Общее же количество «обмороженных» за всю зиму 2020-2021 составило 130 - по данным регионального Минздрава. Шесть из них пришлось госпитализировать.

Весьма часто от отморожения конечностей страдают дети. К примеру, однажды в больницу экстренно обратился 13-летний подросток. По его словам, руки покраснели, отекли и онемели. Как выяснилось, он провел на улице в холодную погоду слишком долгое время, при этом не позаботившись о перчатках. Ребенка госпитализировали в травматологию, где назначили лечение - сосудистую терапию и теплоизолирующие повязки.

Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности в морозную погоду. В особенности это важно для детей и пожилых граждан, у которых не полностью сформирована или нарушена терморегуляция.