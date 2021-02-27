Статистика по COVID-19 в Кировской области: 129 новых случаев заражения за сутки

Сейчас в инфекционных стационарах остается на лечении меньше пациентов, чем на дому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 129 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 460 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 292.

В госпиталях сейчас находятся 2275 жителей области, у 1900 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1748 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 365 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 105 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3016 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3434 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 335 жителей региона.