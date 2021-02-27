Погода в Кировской области на 27 и 28 февраля: солнце, легкий морозец и немного снега

По сравнению с минувшей неделей, за окном станет теплее и спокойнее. Фото: Мария АНАНОВА

Холода в Кировской области постепенно пойдут на спад. Очень постепенно. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 27 февраля, синоптики обещают повышение температуры до -12 градусов днем - существенное потепление после недели морозов! Ночью она дойдет всего до -17 градусов. Сильного ветра не обещается, однако местами могут быть порывы до 10 м/с. С утра местами по области может пройти легкий снегопад. Внимание метеозависимым: на этот день прогнозируется низкое атмосферное давление!

В воскресенье, 28 февраля, похолодание временно вернется вновь. Утром термометры покажут отметку в -22, которая днем поднимется до -15. Погода обещает быть ясной - по крайней мере, до 15 часов. Сильного ветра также не обещается, однако возможны порывы до 7 м/с.

Не стоит забывать о том, что в разных районах области погода может различаться. Напомним, кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение из-за аномальных холодов. Частично по региону сохранится температура воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов.