Роспотребнадзор проверил воду и воздух в кировском аквапарке, где дети могли отравиться хлором

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха в аквапарке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной Роспотребнадзор подвел итоги проверки воды в кировском аквапарке «Дружба». Напомним, на днях в соцсетях появились сообщения о том, что в развлекательном учреждении дети массово отравились парами хлора. На место предполагаемого происшествия прибыли сотрудники различных ведомств.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из трех бассейнов, где купались дети, а также из накопительной емкости двух бассейнов и исходной воды. Кроме того, сотрудники ведомства отобрали пробы воздуха над двумя бассейнами. Итоги проверки показали: превышений гигиенических нормативов нет.

Однако выяснилось, что организация, которой принадлежит аквапарк, не проводила лабораторный контроль за качеством воды в чашах бассейна и исследования воздуха над зеркалом воды. Кроме того, отобрать пробы воды на этапах подготовки оказалось невозможным. Это противоречит существующим требованиям санитарных правил.

Как сообщает ведомство, на 26 февраля в областное управление Роспотребнадзора поступило лишь одно экстренное извещение об отравлении хлором, которое родители связывают с посещением аквапарка. Всю информацию передали в региональный Следком.